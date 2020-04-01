Три случая коронавируса подтвердили в Тюменской области за сутки

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Три случая заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего, по данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

1 тыс. 124 случая выявлено в Москве, 182 - в Московской области, 58 - в Коми, 35 - в Санкт-Петербурге, 34 - в Ульяновской области, 32 - в Нижегородской, 23 - в Мурманской, 22 - в Марий Эл, 20 - в Краснодарском крае, 18 - в Башкортостане, 17 - в Ленинградской области, по 15 - в Чувашии и Пензенской области, по 10 - в Калининградской области и Ставропольском крае, по 3 - в Крыму, Карачаево-Черкессии, Хакасии, Вологодской, Костромской, Тюменской, Новосибирской, Оренбургской областях. Также по одному случаю выявлено в Курской и Кировской областях, в Дагестане.

За сутки по России полностью выздоровели 97 человек, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Тыве.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.