Ольга Кузнечевских попросила тюменцев провести выходные дома

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции очень важно, чтобы в предстоящие выходные дни тюменцы находились дома, заявила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Если вам захочется погулять, провести время с друзьями - не нужно этого делать. Сегодня серьезная обстановка и в соседних регионах, и в Тюменской области", - подчеркнула заместитель губернатора.

Отследить всех людей, прибывающих к нам из Москвы и других неблагополучных по коронавирусу регионам практически невозможно.

"Находитесь дома, не подвергайте себя опасности общения с незнакомыми людьми. В магазине или аптеке соблюдайте дистанцию. Проходите мимо очередей и других скоплений людей", - обратилась к жителям региона Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко