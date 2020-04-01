Промышленные и строительные предприятия в Тюменской области начнут работать с 13 апреля

| фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

Более 6 тыс. 600 уведомлений от предприятий Тюменской области, которые планируют возобновить работу, уже поступило в правительство региона. Об этом рассказал губернатор Александр Моор во время прямого эфира в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Он напомнил, что, начиная с 13 апреля, появится возможность вернуться к работе у большого количества предприятий, в первую очередь - промышленных и строительных. Реестр предприятий, которым разрешат возобновить работу, будет сформирован к 13 апреля.

Чтобы получить разрешение на работу, необходимо заполнить все поля формы уведомления на сайте, распечатать форму, поставить на нее подпись руководителя организации и печать. На электронную почту info@72to.ru в одном сообщении нужно отправить отсканированные в формате pdf уведомление, приказ о формировании оперативного штаба (только для организаций с численностью 50 и более человек) и план неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Уведомление обязательно нужно отправить за три дня до начала деятельности. Единый реестр действующих предприятий можно увидеть по ссылке. Если предприятие там есть, оно может возобновить работу с 13 апреля. Если нет - на почту организации придет аргументированный отказ.

Дарья Казакова