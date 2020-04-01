В Тюменской области кафе и ТРЦ не будут работать до 30 апреля

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Пик заболеваемости коронавирусом в регионе еще не пройден, поэтому ряд ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции, продлевается до 30 апреля. Об этом заявил в видеообращении к жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы проводим большое количество анализов для выявления новой коронавирусной инфекции. По данным на утро 10 апреля в Тюменской области 19 подтвержденных случаев заболевания. Совершенно точно, что мы не достигли пика заболеваемости. Это означает, что в ближайшее время количество заболевших может увеличиться", - констатировал глава региона.

Александр Моор считает принимаемые в регионе меры для предотвращения распространения инфекции абсолютно обоснованными. Губернатор подписал постановление, в соответствии с которым запрет на работу торгово-развлекательных комплексов, предприятий общепита и бытовых услуг продлевается до 30 апреля. Кроме того, до конца апреля будут закрыты все скверы, парки, набережные, детские и спортивные площадки, другие места массового отдыха.

"С 13 апреля появится возможность возобновить работу у большого количества предприятий, в первую очередь - промышленных и строительных. Сейчас предприятия очень активно направляют соответствующие уведомления. На данный момент уже поступило более 6 тысяч 600 таких документов", - рассказал губернатор. Реестр предприятий, которым разрешат возобновить работу, будет сформирован 13 апреля.

Правительство Тюменской области внимательно следит за развитием ситуации и состоянием региональной экономики, подчеркнул Александр Моор. Самое трудное - найти нужный баланс между ограничительными мерами и решениями, которые помогли бы экономике начать восстанавливаться в этой трудной ситуации.

Глава региона еще раз поблагодарил врачей и медицинский персонал, которые работают с больными коронавирусом, наблюдают за людьми, находящимися на самоизоляции, берут анализы, рискуют своим здоровьем.

"Хочу поблагодарить тех наших земляков, которые очень ответственно подходят к режиму самоизоляции, не нарушают его, заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. Хочу поблагодарить предпринимателей, которые с пониманием относятся к ограничительным мерам, сохраняют свои коллективы, не увольняют людей. Нам вместе нужно пройти этот трудный и ответственный период и выйти из него с минимальными потерями. Будьте здоровы!", - обратился к тюменцам Александр Моор.

Евгений Бабенко