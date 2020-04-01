Теплоснабжение потребителей в Тюмени обеспечивается в штатном режиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Работа компании УСТЭК в Тюмени ведется в штатном режиме. Диспетчеры общаются с потребителями дистанционно, а при возникновении каких-либо дефектов на место оперативно выезжают бригады специалистов.

Об этом рассказала в рамках пресс-тура начальник управления сбыта компании УСТЭК Оксана Смыкова.

"С 23 марта наши офисы работают в дистанционном режиме. Единым окном для обращения потребителей является электронная почта и виртуальная приемная. Это онлайн-сервис, который есть на нашем официальном сайте, потребитель в любое время может направить туда обращение. Также принимаются звонки на единый телефон 38-62-00", - рассказала она.

Оксана Смыкова подчеркнула, что, несмотря на дистанционный режим работы, специалисты компании оперативно реагируют на все обращения, направляют ответы, стараясь максимально полно изложить необходимую информацию.

"С введением режима повышенной готовности количество звонков не увеличилось, но изменилась их тематика. В основном потребителей интересует вопрос дистанционной оплаты. Мы консультируем и напоминаем о возможностях оплаты через личные кабинеты ТРИЦ, Сбербанка и других сервисов", - добавила Оксана Смыкова и подчеркнула, что в соответствии с постановлением правительства до января 2021 года пени с населения и управляющих компаний взыскиваться не будут.

Особое внимание на предприятии уделяют вопросам безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований. В зданиях установлено обеззараживающее оборудование, сотрудникам выдают антисептики и защитные средства.

По словам заместителя технического директора по эксплуатации компании УСТЭК Евгения Мурзина, предприятие обслуживает около 800 км тепловых сетей и если возникает какой-то дефект, то бригады оперативно выезжают и устраняют его.

"Компания УСТЭК - это предприятие жизнеобеспечения, поэтому продолжаем работать. На сегодня укомплектована 21 бригада, вся техника, которая работает при устранении повреждения и помещения, где базируются люди, проходит санитарную обработку. В этих помещениях установлены приборы, которые обеззараживают воздух, есть антисептики, мы тщательно следим за санитарными нормами", - подчеркнул он и добавил, что в период режима повышенной готовности никаких чрезвычайных ситуаций в областном центре не было, работа ведется в штатном режиме.

Любовь Голышева