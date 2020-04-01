Победивший коронавирус тюменец рассказал, как проходило лечение

| фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

Тюменец, выписанный из областной инфекционной клинической больницы после излечения от коронавируса, рассказал, как развивалось заболевание и поблагодарил медиков за хорошее отношение.

"Мы с супругой отдыхали в Австрии на горнолыжном курорте. Потом прилетели из Зальцбурга в Москву. На выходе из самолета нам дистанционно измерили температуру. Ничего не предъявляли, чтобы мы дома сидели. Мы прилетели 14 марта, тогда еще никаких ограничений по Австрии не было. Домой мы приехали 15 марта в 4 часа. Выспались. Мы ходим с супругой в медицинский центр на подводный душ-массаж, но нам оттуда позвонили и сказали, чтобы не приходили. Я позвонил маме, ей больше 70 лет, она тоже попросила не приезжать. Тогда я позвонил на горячую линию и сказал, что мы приехали из-за границы", - сообщил мужчина.

Оператор горячей линии попросил супругов оставаться дома. Вечером к ним пришел врач, взял первые анализы на коронавирус. Они оказались отрицательными.

"С этого времени мы две недели сидели дома. Через неделю немного поднялась температура, было примерно 37,2. Мы позвонили в поликлинику. Через десять дней у нас взяли повторные анализы, которые оказались положительными. Мы собрались и поехали в больницу. Там к нам очень хорошо относились. Правда, в глаза мы увидели врача и медсестру только во время выписки. До этого они все время были в специальных костюмах", - рассказал излечившийся от коронавируса пациент.

Тюменец поблагодарил медиков за хорошее отношение и успешное лечение. Он находился в отдельной изолированной палате, условия в которой оценил как вполне приемлемые, хотя пожаловался на отсутствие телевизора и холодильника. Кормили, по его словам, хорошо, вполне достойно.

"Сейчас по рекомендации врача мы находимся дома, на самоизоляции. Никуда вообще не ходим, продукты заказываем на дом, с доставкой до дверей. Мы с супругой - спортивные люди, никаких хронических болезней у нас нет. Наверное, поэтому мы переболели коронавирусом в более-менее легкой форме. Я не могу представить, где мы заразились - на курорте в Австрии жили отдельно, катались отдельно. Хочу пожелать тюменцам, чтобы не болели. Прошу земляков оставаться дома, как рекомендуют наше правительство и президент", - подчеркнул тюменец.