Службы занятости Тюменской области переходят на дистанционный режим работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Правительство РФ поменяло порядок работы органов службы занятости - теперь заявителю не нужно предоставлять сканы необходимых документов. С разъяснениями по работе профильного ведомства в Тюменской области выступила директор областного департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич.

Она рассказала, что буквально вчера в регион поступил документ от правительства РФ, который полностью меняет порядок работы органов службы занятости. Теперь все услуги, в том числе признание граждан безработными, оказываются в дистанционном формате. Граждане не подают никаких сканов, только заполняют заявление через личный кабинет портала "Работа в России". Все остальные сведения предоставляют уполномоченные органы власти, включая данные о среднем заработке, месте жительства и о периодах работы, дающих право на пособие.

Ранее подача документов была возможна через интерактивный портал регионального департамента или по электронной почте.

"Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете портала "Работа в России", нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Не волнуйтесь те, у кого ее нет - центры занятости будут работать по предварительной записи для того, чтобы помочь подтвердить учетную запись и создать личный кабинет на портале", - отметила Надежда Мазуркевич.

Начиная с 18 часов 10 апреля, будет закрыт доступ к оказанию услуг через региональный интерактивный портал и предоставление документов по электронной почте.

Граждане, которые уже подали заявление по старым правилам, могут не волноваться - им не нужно будет ничего перерегистрировать и пересдавать. С теми, кто подаст документы после обозначенного времени, будут созваниваться сотрудники департамента и рассказывать о новом порядке.

Дарья Казакова