Андрей Пантелеев назвал условие для возобновления работы предприятий

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима - главное условие возобновления работы тюменских предприятий в условиях ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сегодня губернатор Тюменской области продлил нерабочий режим на территории региона по 30 апреля включительно. Мы руководствуемся пунктом 8 постановления областного правительства номер 120-п, в котором регламентируются виды деятельности, разрешенные в регионе. Туда добавлены нотариальные и адвокатские услуги", - сообщил заместитель губернатора.

Компании, которые намерены возобновить деятельность на территории региона, обязаны подать необходимые для этого данные и должны быть включены в соответствующий реестр, подчеркнул Андрей Пантелеев. От бизнеса получено уже около 7 тыс. заявок на возобновление работы. Все они будут рассмотрены.

"Самое главное - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, выполнение всех условий, необходимых для безопасной работы", - подчеркнул заместитель губернатора.

При выполнении данных условий с 13 апреля в Тюменской области могут возобновить работу обрабатывающие производства, в том числе, например, мебельные фабрики (ОКВЭД 10-33), а также предприятия, таких отраслей, как "Строительство" (ОКВЭД 41; 43), "Деятельность автомобильного грузового транспорта" (ОКВЭД 49.41), "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями" и "Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов" (ОКВЭД 45.3; 45.4), "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования" (ОКВЭД 71.12).

"Все остальные предприятия, кроме перечисленных, не должны работать до 30 апреля. Но в ближайшее время мы предложим еще ряд видов деятельности, которые будут открыты на следующей неделе. Спасибо общественным организациям, которые аккумулируют мнения предпринимателей. В таком режиме мы сможем плавно запустить нашу экономику", - подчеркнул заместитель губернатора.

Евгений Бабенко