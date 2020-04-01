В Тобольской областной больнице частично приостановили вакцинацию против клещевого энцефалита

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Вакцинацию взрослого и детского населения Тобольска и Тобольского района приостановили в областной больнице № 3 из-за карантинных мероприятий. Проводится только ревакцинация ранее привитых граждан и вакцинация людей из группы риска, сообщает администрация Тобольского района.

К группе риска относятся те, чья профессиональная деятельность связана со следующим видом работ: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

Важно знать о мерах предосторожности и правилах поведения в лесу. Рыбакам, охотникам, грибникам, дачникам и любителям лесного туризма рекомендуется надевать специальную защитную одежду и пользоваться репеллентами.

Врачи напоминают, что за экстренной помощью в течение 48 часов после укуса клеща необходимо обращаться в приемное отделение больницы, ФАП, поликлинику по месту жительства или в инфекционное отделение по ул. Красноармейская, 6. Ни в коем случае не пытайтесь избавиться от клеща самостоятельно.