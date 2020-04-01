Сотрудники тобольской баклаборатории обследовали 175 человек на коронавирус

Фото Дмитрия Уженцева. Фото Дмитрия Уженцева.

Далее в сюжете Александр Моор выразил соболезнования семье умершей тюменки с диагнозом "коронавирус"

Исследования на коронавирус начала проводить бактериологическая лаборатория Областной больницы №3, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Обследования на COVID-19 проводятся в ежедневном режиме методом полимеразной цепной реакции. Для этого в лаборатории имеется соответствующее оборудование, расходные материалы, обученный персонал и средства индивидуальной защиты.

Бактериологическая лаборатория обследует лиц без признаков заболевания, то есть тех, кто вернулся из-за границы, контактных с предполагаемым больным.

На сегодняшний день обследовано 175 человек. Положительных результатов не выявлено. При их наличии пробы будут отправлены с соблюдением всех мер безопасности в Тюменский центр гигиены и эпидемиологии для подтверждения.

Лаборатория проводит обследование строго по предписанию Роспотребнадзора. Исследования в частном порядке не проводятся, отметили в Областной больнице №3.

На сегодня в Тюменской области с тест-системами по коронавирусу работают восемь лабораторий. Референс-центром, подтверждающим результаты анализов, стал Тюменский научно-исследовательский институт краевой патологии.