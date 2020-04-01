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Сотрудники тобольской баклаборатории обследовали 175 человек на коронавирус

Общество, 13:11 11 апреля 2020

Фото Дмитрия Уженцева.

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Исследования на коронавирус начала проводить бактериологическая лаборатория Областной больницы №3, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Обследования на COVID-19 проводятся в ежедневном режиме методом полимеразной цепной реакции. Для этого в лаборатории имеется соответствующее оборудование, расходные материалы, обученный персонал и средства индивидуальной защиты.

Бактериологическая лаборатория обследует лиц без признаков заболевания, то есть тех, кто вернулся из-за границы, контактных с предполагаемым больным.

На сегодняшний день обследовано 175 человек. Положительных результатов не выявлено. При их наличии пробы будут отправлены с соблюдением всех мер безопасности в Тюменский центр гигиены и эпидемиологии для подтверждения.

Лаборатория проводит обследование строго по предписанию Роспотребнадзора. Исследования в частном порядке не проводятся, отметили в Областной больнице №3.

На сегодня в Тюменской области с тест-системами по коронавирусу работают восемь лабораторий. Референс-центром, подтверждающим результаты анализов, стал Тюменский научно-исследовательский институт краевой патологии.

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# коронавирус , Ростпотребнадзор , Тобольск

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