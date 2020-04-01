  • 11 апреля 202011.04.2020суббота
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор выразил соболезнования семье умершей тюменки с диагнозом "коронавирус"

Губернатор, 13:34 11 апреля 2020

скрин с личной страницы губернатора в Instagram | Фото: скрин с личной страницы губернатора в Instagram

Далее в сюжете В Тюменской области за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Соболезнования родным женщины с диагнозом "коронавирусная инфекция", которая скончалась в тюменской больнице, выразил губернатор региона Александр Моор. Об этом он написал на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"У нас первая серьезная потеря в борьбе с эпидемией коронавируса. Из жизни ушла наша землячка. Мои глубокие соболезнования ее родным. Опасность гораздо ближе, чем нам иногда кажется. Берегите себя и своих близких!", - обратился к жителям Тюменской области губернатор.

Напомним, это первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. Женщина 66 лет прилетела из Москвы, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний. С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но пациентка скончалась.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , коронавирус , соболезнования

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:34 11.04.2020Александр Моор выразил соболезнования семье умершей тюменки с диагнозом "коронавирус"
16:54 10.04.2020Александр Моор призвал тюменцев не верить фейкам о коронавирусе
11:46 10.04.2020Промышленные и строительные предприятия в Тюменской области начнут работать с 13 апреля
11:02 10.04.2020В Тюменской области кафе и ТРЦ не будут работать до 30 апреля