Александр Моор выразил соболезнования семье умершей тюменки с диагнозом "коронавирус"

| Фото: скрин с личной страницы губернатора в Instagram | Фото: скрин с личной страницы губернатора в Instagram

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Соболезнования родным женщины с диагнозом "коронавирусная инфекция", которая скончалась в тюменской больнице, выразил губернатор региона Александр Моор. Об этом он написал на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"У нас первая серьезная потеря в борьбе с эпидемией коронавируса. Из жизни ушла наша землячка. Мои глубокие соболезнования ее родным. Опасность гораздо ближе, чем нам иногда кажется. Берегите себя и своих близких!", - обратился к жителям Тюменской области губернатор.

Напомним, это первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в регионе. Женщина 66 лет прилетела из Москвы, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний. С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но пациентка скончалась.