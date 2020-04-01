В Тюмени рассказали о пациентке, умершей от коронавируса

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Скончавшаяся в Тюменской области пациентка с коронавирусом страдала серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила в видеообращении заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"66-летняя женщина вернулась в Тюмень из Москвы уже заболевшей и сразу была помещена больницу. Ее состояние все время было тяжелым, она находилась на искусственной вентиляции легких, - сказала замгубернатора. - Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь женщины не удалось".

Ольга Кузнечевских выразила соболезнования родным и близким женщины.

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось в Тюменской области на восемь человек.

"Все заболевшие - из так называемой второй волны контактов. Эти люди заразились непосредственно в Тюмени, никуда не выезжая, либо от приехавших из-за границы либо от тех, кто нарушил предписанный карантин и посещал места общего пользования", - рассказала заместитель губернатора.

Все восемь новых заболевших находятся в изоляции в Тюменской областной инфекционной клинической больнице. Идет выявление их контактов.

По данным на 11 апреля в Тюменской области насчитывается 30 больных коронавирусом. Семь пациентов были выписаны 10 апреля, еще одного планируют выписать 11 апреля.

"Под медицинским наблюдением останутся 22 человека, четверо из них - в тяжелом состоянии. Один из тяжелых пациентов учится самостоятельно дышать, еще трое находятся на ИВЛ. У всех остальных больных коронавирусом состояние удовлетворительное", - рассказала Кузнечевских.