Новые заболевшие заразились COVID-19 в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Руководители предприятий несут ответственность за здоровье работников, заявила Ольга Кузнечевских

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось в Тюменской области на восемь человек, сообщила в видеообращении заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Все заболевшие - из так называемой второй волны контактов. Эти люди заразились непосредственно в Тюмени - от приехавших из-за границы или от тех, кто нарушил карантин и посещал места общего пользования", - рассказала заместитель губернатора.

Все восемь новых заболевших находятся в изоляции в Тюменской областной инфекционной клинической больнице. Идет выявление их контактов. Это очень сложная работа.

"Таким образом, под медицинским наблюдением находятся 22 человека, четверо из них - в тяжелом состоянии. Один из тяжелых пациентов учится самостоятельно дышать, еще трое находятся на ИВЛ. У всех остальных больных коронавирусом состояние удовлетворительное", - рассказала Ольга Кузнечевских.

Напомним, в минувшие сутки в Тюменской областной инфекционной клинической больнице скончалась от коронавирусной инфекции 66-летняя женщина, страдавшая серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она вернулась в Тюмень из Москвы уже заболевшей и сразу была помещена больницу. Состояние пациентки все время было тяжелым, она находилась на искусственной вентиляции легких.

Евгений Бабенко