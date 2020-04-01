Руководители предприятий несут ответственность за здоровье работников, заявила Ольга Кузнечевских

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе нарастает, и от всех тюменцев зависит, удастся ли с ней справиться. Об этом заявила в видеообращении к жителям региона заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Врачи делают все возможное и необходимое. Органы внутренних дел работают в усиленном режиме. Мы стараемся сделать все, чтобы обезопасить тюменцев. Я призываю жителей региона помочь нам в этом", - сказала заместитель губернатора.

Руководители предприятий и учреждений, которые работают либо планируют возобновить свою деятельность, несут солидарную с органами власти ответственность за своих сотрудников, отметила Ольга Кузнечевских.

"Будьте бдительны и внимательны, ответственно относитесь к реализации всех мер, которые вы обязаны принять у себя на производстве для сохранения здоровья работников", - обратилась к руководителям заместитель губернатора.

Особая ответственность лежит на руководстве работающих в регионе предприятий, которые посещают люди, в том числе продовольственных магазинов и аптек. Они обязаны позаботиться о безопасности не только персонала, но и посетителей. Необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми в полтора-два метра, исключить скопление людей в торговых залах, проветривать и дезинфицировать помещения.

"Мы будем ужесточать меры контроля за соблюдением режима самоизоляции и выполнением предписаний Роспотребнадзора на тех предприятиях, которые намерены возобновить свою деятельность после 13 апреля. Давайте работать все вместе, в одном направлении. Я желаю всем здоровья, надеюсь на понимание и серьезное отношение к складывающейся ситуации", - обратилась к тюменцам Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко