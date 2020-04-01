В Тюменской области расширили список предприятий, которые смогут возобновить работу

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Список предприятий, которые могут возобновить деятельность в Тюменской области с 13 апреля, расширен. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства № 187-п 11 апреля, рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

"Список дополнили лесной отраслью "Лесоводство и лесозаготовки" (ОКВЭД 02). Учитывая то, что с 13 апреля деятельность возобновят строители, необходимо предусмотреть наличие ресурсной составляющей для их эффективной работы. В связи с этим, "Добыча прочих полезных ископаемых" (ОКВЭД 08) и "Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых" (ОКВЭД 09) тоже учтены в новой редакции постановления. Также в список вошли предприятия, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, а также транспортировку грузов по трубопроводам (ОКВЭД 49)", - сказал он.

В список предприятий, чья деятельность разрешается, включили организации, чья работа связана с поддержанием жизнедеятельности населения и работоспособности в целом ряда объектов. Например, "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе" (ОКВЭД 68.32), "Деятельность частных охранных служб" (ОКВЭД 80.1), "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений" (ОКВЭД 81.1), "Деятельность по чистке и уборке" (ОКВЭД 81.2).

Полный перечень ОКВЭД отраслей, которые могут возобновить работу в Тюменской области, содержится в документе.

Предприятия возобновят деятельность только при условии подачи уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований. Порядок подачи уведомления описан на портале правительства Тюменской области в разделе "Коронавирус".

На сегодняшний день о желании возобновить работу заявили около 8 тыс. предприятий.

Евгений Бабенко