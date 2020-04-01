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В обсерватор "Градостроитель" поместили 71 человека

Общество, 18:09 11 апреля 2020

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71 человека поместили в обсерватор в реабилитационном центре "Градостроитель". Все они могли контактировать с людьми, у которых подтвержден коронавирус.

Об этом в интервью телекомпании "Тюменское время" сообщил начальник отдела развития первичной медико-санитарной помощи и профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Игорь Крючков.

"В гостинице "Искра" выявлены лица с COVID-19. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу. У всех остальных, проживающих в данной гостинице, забрали биоматериал для исследований. Принято решение транспортировать их в "Градостроитель", - пояснил он.

В обсерватор отправили не только постояльцев гостиницы "Искра", но и дома "Милосердие", поскольку они находились в одном здании.

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# Градостроитель , коронавирус

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