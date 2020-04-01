В Тюменской области на ИВЛ находятся трое пациентов с коронавирусом

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В Тюменской области за сутки подтверждено 9 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала февраля в регионе коронавирусом заболели 39 человек.

Из Областной инфекционной больницы выписали еще одного излечившегося, всего выздоровели 9 пациентов. В настоящее время врачи продолжают лечение 29 человек. В инфекционной больнице находятся 42 человека.

Одного пациента в связи с улучшением состояния сняли с искусственной вентиляции легких. У другого пациента произошли ухудшения, он подключен к аппарату ИВЛ. Таким образом, 5 пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, трое – на искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе в реабилитационном центре "Градостроитель" размещено 83 человека. На домашней самоизоляции остается около 2000 человек.