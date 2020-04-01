В Тюменской области коронавирусом заболели еще 14 человек

| Фото: Дмитрия Уженцева | Фото: Дмитрия Уженцева

14 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего, по данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

Зафиксировано 18 летальных исходов, полностью по России выздоровели 179 человек.

Наибольший прирост заболевших произошел в Москве - 1 тыс. 355 случаев, в Московской области - 495, в Санкт-Петербурге - 121. Наименьший - по одному случаю - в Крыму, Еврейской автономной области, Карелии, Брянской, Омской, Астраханской, Вологодской, Магаданской областях.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 тыс. 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 тыс. 470 человек.