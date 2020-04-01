  • 13 апреля 202013.04.2020понедельник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сбившего пешехода водителя ищут тюменские автоинспекторы

Происшествия, 10:32 13 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1988 года рождения сбили в пос. Боровский 12 апреля. Водитель скрылся. ДТП произошло ночью около двух часов в районе дома № 26 на ул. Мира.

"Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водителя ищут. Пешеход получил травму.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , пешеходы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 13.04.2020В Тюменской области снизилось число аварий на дорогах
11:21 13.04.2020Сбербанк: киберпреступники взяли на вооружение коронавирус
10:57 13.04.2020Тюменца с наркотиками в кармане выдала нервозность
10:32 13.04.2020Сбившего пешехода водителя ищут тюменские автоинспекторы