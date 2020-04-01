Сбившего пешехода водителя ищут тюменские автоинспекторы
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мужчину 1988 года рождения сбили в пос. Боровский 12 апреля. Водитель скрылся. ДТП произошло ночью около двух часов в районе дома № 26 на ул. Мира.
"Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Водителя ищут. Пешеход получил травму.
Инна Пахомова