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Победителей онлайн-конкурса "Потреним!" определили среди юргинцев

Спорт, 19:47 13 апреля 2020

ДЮСШ "Кристалл" | Фото: ДЮСШ "Кристалл"

Итоги спортивного онлайн-конкурса "Потреним!" подвели в Юргинском районе.

Его победителями стали старшеклассники Владимир Батурин и Ирина Зобнина. Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор Детско-юношеской спортивной школы "Кристалл" Ирина Сабитова, ребята посещают секцию лыжных гонок и видеоролики тренировок присылали на конкурс спортшколы ежедневно.

"Соревнования домашних тренировок мы объявили 18 марта. Многие участники прислали лишь несколько снятых видеороликов того, как они занимаются. Наши спортсмены стали примером ведения здорового образа жизни, их ежедневные видео вызвали много комментариев. Присоединилась к ним их тренер Любовь Игнатова. Она молодая мама и показала, как можно дружить со спортом и в декретном отпуске", - рассказала Ирина Сабитова.

По словам организатора, победителям вручат дипломы и памятные подарки. Дипломы получат также еще пять участников конкурса. Она подчеркнула, что планируется новый аналогичный вид состязаний, чтобы в нем приняли участие те, кто пока не решился снять и выложить в интернет свои домашние тренировки.

Ирина Кургузова

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# здоровый образ жизни , онлайн , тренировки , Юргинский район

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