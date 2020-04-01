Проекты молодых бизнесменов поддержит АСИ на конкурсе "Инносоциум"

| Фото: www.innosocium.ru | Фото: www.innosocium.ru

Проекты в номинации "Молодежное предпринимательство" всероссийского студенческого конкурса социальных проектов "Инносоциум" поддержит Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.

"Мы ищем технологические проекты молодых предпринимателей, способствующие решению актуальных проблем, в частности, возникших из-за пандемии коронавируса", – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подать заявку на конкурс можно до 30 апреля. Добавим, что в конкурсе есть еще четыре номинации: "Женское лидерство", "Развитие территорий", "Культура: региональные инициативы", "Бережем старших". Победитель каждой номинации получит денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

Победителей из числа финалистов, которые будут выбраны членами экспертного совета, определит экспертное жюри. Церемония награждения впервые состоится в формате онлайн-мероприятия 25 мая. Лауреаты конкурса получат денежные призы на реализацию своих проектов, а также помощь от кураторов-партнеров. Кроме того, победители будут приглашены к участию на площадки экономических форумов, а также на четвертый Форум социальных инноваций.

Получить более подробную информацию и оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.