Проект "Покупай тюменское" запустил сервис для заказа продукции и готовых блюд

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Информационный онлайн-сервис о доставке продукции напрямую от заводов-изготовителей заработал на сайте покупайтюменское.рф.

Здесь можно подробно узнать обо всех товарах местного производства и получить ссылку на оформление заказа. В списке: молоко и молочная продукция, полуфабрикаты, рыбная продукция, сыры, яйца, масло растительное, кофе, выпечка, кондитерские изделия, мороженое, снеки, ягоды, травяной чай.

Появился раздел с перечнем заведений общепита, где занимаются доставкой блюд или готовят на вынос. Здесь же размещены ссылки для оформления заказа.

Напомним, что информация о продуктах тюменских производителей публикуется в социальных сетях.

Евгения Шевцова