Проект "Покупай тюменское" запустил сервис для заказа продукции и готовых блюд
Информационный онлайн-сервис о доставке продукции напрямую от заводов-изготовителей заработал на сайте покупайтюменское.рф.
Здесь можно подробно узнать обо всех товарах местного производства и получить ссылку на оформление заказа. В списке: молоко и молочная продукция, полуфабрикаты, рыбная продукция, сыры, яйца, масло растительное, кофе, выпечка, кондитерские изделия, мороженое, снеки, ягоды, травяной чай.
Появился раздел с перечнем заведений общепита, где занимаются доставкой блюд или готовят на вынос. Здесь же размещены ссылки для оформления заказа.
Напомним, что информация о продуктах тюменских производителей публикуется в социальных сетях.
Евгения Шевцова