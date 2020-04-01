В Тобольске семь человек сняли со льдин на Иртыше

| Фото: МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

Ледоход начался на р. Иртыше возле Тобольска днем 13 апреля.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Тобольска, в 12 часов 20 минут на деревянных мостках находилось семь человек, которых стало уносить течением. Сотрудники ГИМС на двух суднах на воздушной подушке эвакуировали людей и доставили их на берег. Уровень воды в Иртыше за минувшие сутки поднялся на 41 сантиметров и составляет 369 см.

Для организации паромной переправы через р. Иртыш потребуется несколько дней. В это время жители Левобережья будут добираться домой через железнодорожный мост. Здесь будут формироваться группы, которые переходят через мост в сопровождении охраны.