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В Тобольске семь человек сняли со льдин на Иртыше

Общество, 16:15 13 апреля 2020

МЧС Тобольск | Фото: МЧС Тобольск

Ледоход начался на р. Иртыше возле Тобольска днем 13 апреля.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Тобольска, в 12 часов 20 минут на деревянных мостках находилось семь человек, которых стало уносить течением. Сотрудники ГИМС на двух суднах на воздушной подушке эвакуировали людей и доставили их на берег. Уровень воды в Иртыше за минувшие сутки поднялся на 41 сантиметров и составляет 369 см.

Для организации паромной переправы через р. Иртыш потребуется несколько дней. В это время жители Левобережья будут добираться домой через железнодорожный мост. Здесь будут формироваться группы, которые переходят через мост в сопровождении охраны.

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# ледоход , река Иртыш , Тобольск

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