Тобольские тренеры по фитнес-аэробике проводят занятия в режиме онлайн

| Фото: с личной страницы Марины Скороходовой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Марины Скороходовой во ВКонтакте

Все тренеры по фитнес-аэробике ДЮСШ №1 Тобольска работают с воспитанниками в режиме онлайн. Задания даются на неделю. За их выполнением следят не только тренеры, но и родители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила главный тренер сборной Тюменской области по фитнес-аэробике, председатель федерации фитнес-аэробики и спортивной аэробики Тобольска Марина Скороходова.

"Онлайн-уроки организованы для всех групп воспитанников и группы пенсионеров. Пишу детям: отправьте видео, как вы делаете, к примеру, упор углом, ноги врозь, на 720. Они должны поднять туловище и на руках прокрутить его. Каждую неделю расписываю им задание. У нас в группе во ВКонтакте организованы беседы, например, беседа "Общая начальная подготовка №1". Назначаю им время на выполнение, родители следят за выполнением. Потом они мне высылают видео или фотоотчеты", - рассказала тренер.

Тренеры мотивируют юных спортсменов: те, кто выходит в онлайн – будет выступать в новом номере. С группой представителей старшего поколения тренер Марина Скороходова общается в Вайбере. Направляет им занятия по дыхательной гимнастике, расписывает задание, оценивает выполнение.

"Тренер по хип-хопу Дмитрий Фишман вел у женщин 50+ занятия по танцам. Мы записываем движения и посылаем им, чтобы повторяли. В мае у нас всегда проходил отчетный концерт "Весна в кроссовках". В 2020 году он, возможно, пройдет в 15 раз. Так что у этих женщине есть стимул заниматься", - говорит Марина Скороходова.

Тренеры собственным примером показывают – самоизоляция – время для развития и совершенствования.

"Живу в частном доме и каждое утро на террасе делаю зарядку и дыхательную гимнастику. Вечером вокруг дома круги нарезаю по протоколу Табата: интервальная музыка – 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. Это научно обоснованная методика для здоровья. По восемь подходов выполняю. Три года по этой системе работаю. Женщины 60-70 лет, которые занимаются вместе со мной, говорят о том, что лет 20 назад они чувствовали себя хуже, чем сейчас, перестали простывать", - отмечает тренер.

До режима повышенной готовности, в начале марта команды по фитнес-аэробике Тобольска - "Лидер юниоры" и Лидер взрослые" - участвовали в окружных соревнованиях. По УФО обе сборные заняли первые места. В зональных состязаниях с участием четырех федеральных округов в Казани стали пятыми, получили путевку на всероссийские соревнования, но когда они пройдут – пока не ясно.

Несмотря на неопределенность, связанную с распространением коронавирусной инфекции, тобольские атлеты не теряют ни минуты времени – используют новую форму общения, которая при должном применении даст свой положительный результат.

Анжела Лебедева