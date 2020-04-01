"Транснефть-Сибирь" ввела в эксплуатацию электронасосные агрегаты на НПС "Крутое"

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило строительно-монтажные работы и ввело в эксплуатацию четыре электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Крутое" Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Работы по замене насосного оборудования и вспомогательных систем проводились для повышения его надежности и обеспечения безаварийной эксплуатации в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

Работы на объекте начались в октябре 2018 года. В ходе технического перевооружения выполнена полная замена фундаментов агрегатов, приемных и выкидных шлейфов, а также кабельной продукции и автоматизированной системы управления. Установлены современные насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) с повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом. Агрегаты оснащены новыми электродвигателями.

Кроме того, полностью заменены вспомогательные системы насосных агрегатов, в том числе, оборотное водоснабжение, маслосистема, индивидуальная подпорная вентиляция МНА. Все оборудование соответствует нормативным требованиям ПАО "Транснефть".

Плановая замена насосного оборудования позволит повысить энергоэффективность, промышленную и экологическую безопасность производственного объекта, цель – обеспечение бесперебойной транспортировки нефти на участке магистрального нефтепровод Сургут – Полоцк в зоне обслуживания НПС "Крутое".