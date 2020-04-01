На вебинаре тюменцам расскажут, что такое сельский туризм

| Фото: Опора России | Фото: Опора России

Принять участие в вебинаре "Сельский туризм" приглашает региональное отделение "Опоры России".

Заместитель председателя комитета по туризму "Опоры России", директор туристической компании "КэтТур" Виктория Дмитриева проведет вебинар 15 апреля в 19 часов.

В 2019 году Виктория Дмитриева возглавляла рабочую группу союза интеграции братских народов в поездке Белоруссию. Там коллеги встретились, чтобы поделиться опытом развития агротуризма в своих странах.

С такой же миссией посетила Грузию и Армению. Она точно знает, как сделать деревню привлекательной для туристов, следовательно, наладить инфраструктуру населенного пункта и привлечь инвесторов.

Участники вебинара узнают, что такое агротуризм и экотуризм, как это организовать и сколько можно заработать. Регистрация на сайте.