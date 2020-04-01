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Под Ишимом задержали браконьеров

Происшествия, 18:20 14 апреля 2020

ebftour.ru | Фото: ebftour.ru

Мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, задержали ишимские полицейские. Добыв без разрешения двух косуль, семеро охотников причинили лесному хозяйству ущерб около 100 тыс. рублей, сообщает управление МВД Тюменской области.

Правоохранители обнаружили на месте преступления автомобиль "Нива", мотоцикл "Урал" и фрагменты двух туш. Задержанные свою вину признали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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# браконьерство , незаконная охота , УМВД России по Тюменской области

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