Под Ишимом задержали браконьеров

| Фото: ebftour.ru | Фото: ebftour.ru

Мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, задержали ишимские полицейские. Добыв без разрешения двух косуль, семеро охотников причинили лесному хозяйству ущерб около 100 тыс. рублей, сообщает управление МВД Тюменской области.

Правоохранители обнаружили на месте преступления автомобиль "Нива", мотоцикл "Урал" и фрагменты двух туш. Задержанные свою вину признали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.