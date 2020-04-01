Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит под 0% годовых на выплату зарплаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый кредит клиенту малого бизнеса, пострадавшему от распространения коронавируса COVID-19, выдал Сбербанк в Тюмени. Денежные средства под 0% годовых в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ были выданы по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Кредит получила тюменская компания, оказывающая услуги в сфере индустрии красоты.

Кредиты доступны для компаний – клиентов Сбербанка, имеющих активный зарплатный проект, ведущих деятельность более года и относящихся к наиболее пострадавшим отраслям. Срок кредитования – до 1 октября 2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть, исходя из количества месяцев срока кредитования.

"Новая госпрограмма кредитования очень важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банк-держатель зарплатного проекта выдает денежные средства исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи. В Сбербанке такие кредиты оформляются онлайн как предодобренные, посещать отделение банка не требуется", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Если клиенту доступно предложение, то в Сбербанк Бизнес Онлайн появится карточка Story с текстом "Кредит на выплату зарплаты под 0% годовых" и суммой, рассчитанной по параметрам вашей компании. Нажмите на неё для оформления заявки онлайн.