В Тобольске проходит акция по исполнению песни "День Победы" онлайн

| Фото: скриншот видеоролика исполнения песни "День Победы" | Фото: скриншот видеоролика исполнения песни "День Победы"

Акция по исполнению песни "День Победы" в Тобольске стартовала в режиме онлайн. Присоединиться могут все желающие. Первыми исполнили знаменитую композицию артисты Центра искусств и культуры Тобольска.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директора департамента по культуре и туризму администрации Тобольска Елена Распопова.

"В соответствии со 120-м постановлением правительства Тюменской области деятельность в учреждениях культуры приостановлена. В рамках режима самоизоляции наши профессиональные артисты и юные дарования продолжают в дистанционном формате готовиться к главному празднику страны. Они первыми исполнили и выложили в интернет исполнение песни "День Победы", - рассказала она.

Тобольские артисты Олег Янковский, Татьяна Горбунова, Анастасия Угрюмова, Светлана Таланцева и другие уже выложили в интернете свое исполнение песни. Около 30 тысяч просмотров набрал их четырехминутный ролик.

Запись с исполнением данной песни можно выложить на страницах в социальных сетях с хештегом #СидимдомаПобеда.

"Мы призываем всех присоединиться к исполнению песни "День Победы" и оставаться дома, чтобы мы смогли как можно быстрее вновь встретиться на праздничных площадках города", - призвала Елена Распопова.

Анжела Лебедева