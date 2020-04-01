Проект "Профстажировки 2.0" приглашает конкурсантов на вебинар

| Фото: www.профстажировки.рф | Фото: www.профстажировки.рф

Вебинар о новых возможностях второй волны конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" состоится 16 апреля в 13 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Присоединиться к видеоконференции можно на YouTube-канале Общероссийского народного фронта. Просмотр возможен с любого устройства, вопросы можно задавать в чате.

Команда проекта поделится советами, как выбрать интересный кейс, определить тему своей работы, продуктивно общаться с работодателем в удаленном формате и отправить итоговую работу. Также будет описан механизм рассмотрения итоговых решений и возможности прохождения стажировок.

Добавим, что на платформе проекта профстажировки.рф размещено более 4 тыс. 300 практических кейсов (заданий) от 1 тыс. 200 партнеров-работодателей. По итогам первой волны конкурса студенческих работ победителями стали 505 студентов из 55 регионов России. Некоторые работодатели уже проводят стажировки в дистанционном формате.

Вторая волна конкурса пройдет до 30 апреля. Студенты могут выбрать на платформе три кейса и после одобрения заявки работодателем решить один из них. Авторов лучших решений пригласят на практику или стажировку.