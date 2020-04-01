Вебинар по вопросам поддержки и налогообложения пройдет в Тюмени
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Предпринимателей приглашают на вебинар по изменениям в системе государственной поддержки бизнеса и налогооблажения, который пройдет 20 апреля, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Все желающие могут получить консультации от специалистов управления федеральной налоговой службы и подробную информацию о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции.
Дополнительно будет уделено внимание вопросам самозанятости: особенностям перехода на налог на профессиональный доход и его преимуществам.
Регистрация на вебинар по ссылке, начало в 12 часов.
Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.