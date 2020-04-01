  • 16 апреля 202016.04.2020четверг
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вебинар по вопросам поддержки и налогообложения пройдет в Тюмени

Экономика, 18:40 16 апреля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Далее в сюжете Тюменские спортсмены и тренеры присоединились к проекту #МыВместе

Предпринимателей приглашают на вебинар по изменениям в системе государственной поддержки бизнеса и налогооблажения, который пройдет 20 апреля, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Все желающие могут получить консультации от специалистов управления федеральной налоговой службы и подробную информацию о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции.

Дополнительно будет уделено внимание вопросам самозанятости: особенностям перехода на налог на профессиональный доход и его преимуществам.

Регистрация на вебинар по ссылке, начало в 12 часов.

Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вебинар , инвестиционное агентство , малый и средний бизнес , поддержка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:29 16.04.2020ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
18:50 16.04.2020АО "Транснефть – Сибирь" выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и магистральных нефтепроводах
18:40 16.04.2020Вебинар по вопросам поддержки и налогообложения пройдет в Тюмени
18:30 16.04.2020Депутаты проголосовали за налоговые льготы для предпринимателей