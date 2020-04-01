Тюменские спортсмены и тренеры присоединились к проекту #МыВместе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Группа волонтеров из команды тренеров и клиентов фитнес-клуба "Атлетик Джим" присоединилась к проекту всероссийского движения #МыВместе. Наставник фитнес-департамента клуба Юрий Осьминин организовал команду волонтеров, чтобы заботиться об одиноких пожилых людях, малоимущих, одиноких мамочках и многодетных семьях, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Информация о нуждающихся поступает от благотворительного фонда "Сила добра", областного геронтологического центра, а также от организаторов проекта #МыВместе. Ежедневно активисты собирают и развозят продуктовые корзины по пяти-семи адресам.

В наборе все самое необходимое: рис, гречка, макароны, сахар, подсолнечное масло, хлеб, молоко, яйца, печенье и чай, мандарины, курица. Покупают их на денежные средства, которые жертвуют сотрудники и клиенты клуба.

"Откликнулись многие. Каждый помогает, чем может. А одна из наших клиенток даже печет вкусные пирожки. Их мы потом с удовольствием развозим. Нуждающихся много. На днях приезжали к пожилой женщине 80 лет, она живет в общежитии. К семье погорельцев, к 83-летней тюменке, прикованной к кровати. Стараемся помочь всем", - поделился Юрий Осьминин.

В движении "Атлетик Джим" 10 волонтеров. Они готовы принять любую помощь. Желающих присоединиться к команде просят обращаться по телефону 8-915-745-11-75. Также всю необходимую информацию можно найти в группе "Атлетик Джим".