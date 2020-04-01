В выходные в Тюмени будет пасмурно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пасмурная и временами дождливая погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 18 и 19 апреля.

По данным центра Фобос, уже к вечеру пятницы, 17 апреля, в областном центре может пройти дождь, а температура воздуха понизится до плюс 10.

В субботу, 18 апреля, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов, днем возможен дождь. Ночью ожидается до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля пасмурно, осадки в этот день маловероятны. Дневная температура воздуха составит плюс 13 градусов, в ночные часы похолодает до плюс 5.

В начале следующей недели погода будет переменчивой. В понедельник в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 8, пройдет дождь. А уже во вторник потеплеет до плюс 14 и выглянет солнце.

Любовь Голышева