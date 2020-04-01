Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями

| Фото: АО "Тюменьагромаш" | Фото: АО "Тюменьагромаш"

Ростсельмаш объявляет о старте программы "Ставим рекорды вместе", по результатам которой 30 самых результативных хозяйств получат в качестве вознаграждения автомобили LADA 4x4 Urban 3D 2020 г.

В соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель, имеющий возможность и желание продемонстрировать результаты работы в одной из следующих номинаций (или во всех): "Тракторы RSM 2000"; "Кормоуборочные комбайны RSM F"; "Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS".

Программа действует с 14 апреля 2020 г. по 30 ноября 2020 г. включительно. Результаты соревнований будут объявлены после 15 декабря 2020 г. Все подробности — www.ppr.rostselmash.com.