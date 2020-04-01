Настоятель викуловский церкви призвал односельчан к уединенной молитве на Пасху

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Проявить смирение и послушание призвал жителей региона настоятель Свято-Троицкого храма Викуловского района Владимир Сергеев.

"Несмотря на то, что Пасха - очень важный день для православных христиан, и каждый хотел бы присоединиться к его празднованию в храме, я призываю всех остаться дома. Обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, вынуждают более ответственно подходить к глобальным проблемам. В этот торжественный день я призываю к тому, чтобы молитва ваша была уединенной и совершалась дома", - отметил он.

Владимир Сергеев добавил, что традиционное богослужение в Свято-Троицком храме состоится, но прихожан на нем не будет.

"Давайте мысленно объединимся в молитве. Пусть трудности, с которыми столкнулся мир, не омрачат праздник, ведь духовной радости ничего не может помешать", - заключил он.

Напомним, что жители региона могут посмотреть трансляции праздничных богослужений. 18 апреля в 23 часа 30 минут начнется трансляция в эфире телеканалов "Россия 24", "Тюменское время" и в социальных сетях Тобольской митрополии.

Евгения Шевцова