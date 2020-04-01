Две пассажирки погибли в аварии под Ялуторовском
пресс-службы областной Госавтоинспекции
Два человека погибли в ДТП на 49 км федеральной автодороги Тюмень-Омск.
Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 17 апреля. По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Киа Спектра". От удара "Фольксваген" отбросило на большегруз "МАЗ".
В результате погибла 53-летняя жительница Заводоуковска, пассажирка "Фольксвагена" и 22-летняя девушка из Омутинского района, которая находилась в "Киа". Оба водителя доставлены в больницу с тяжелыми повреждениями.
Обстоятельства трагедии выясняются.