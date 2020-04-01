42 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Москвы во ВКонтакте

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42 случая заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за сутки. По данным на 19 апреля, всего в России зафиксировано 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в стране зафиксировано 48 летальных исходов, полностью выздоровели 234 человека.

Наибольшее количество зараженных выявили в Москве - 3 тыс. 570 случаев, в Московской области - 709, в Нижегородской области выявлены 129 заболевших.

В Ямало-Ненецком автономном округе прирост составил 10 человек, в Югре - 14, в Челябинской области - семь.

Всего к сегодняшнему дню в России зарегистрировано 42 тыс. 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3 тыс. 291 человек.