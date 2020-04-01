39 жителей региона пополнили статистику по СОVID-19

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Далее в сюжете Число заболевших COVID-19 в Тюменской области выросло до 185 человек

39 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. По данным на 18 апреля всего в России зарегистрировано 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса в 79 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

Зафиксирован 40 летальных исходов, полностью выздоровели 467 человек.

В Москве зараженных стало больше на 2 тыс. 649 человек, в Московской области - на 428, в Санкт-Петербурге - на 139. Это самые высокие показатели в списке регионов России. В остальных субъектах прирост составляет менее 100 человек.

В Уральском федеральном округе в Югре в минувшие сутки коронавирус подтвердился у 33 человек, на Ямале - пяти, в Свердловской области - 11, в Челябинской - четырех, в Курганской - одного.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 тыс. 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3 тыс. 057 человек.