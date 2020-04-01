  • 18 апреля 202018.04.2020суббота
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Число заболевших COVID-19 в Тюменской области выросло до 185 человек

Общество, 13:40 18 апреля 2020

www.mos.ru

На 39 человек выросло число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области за сутки. Общее число заболевших достигло 185.

17 апреля врачи выписали троих человек, к выписке готовятся еще семь, у них отрицательные анализы, они здоровы. В общей сложности выздоровели 20 человек. Двое, к сожалению, скончались. В настоящее время лечение получают 163 пациента, в том числе пять человек подключены к искусственной вентиляции легких. В обсерваторе находится 104 человека.

Шесть пациентов с подозрением на коронавирус лечатся в инфекционных отделениях районов юга области.

На самоизоляции находится чуть более 2 тыс. 200 человек.

За сутки все лаборатории провели 1 тыс. 641 исследование на коронавирус, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 18.04.2020Срок приема работ на "Гришинские проталины" продлен до 30 апреля
13:40 18.04.2020Число заболевших COVID-19 в Тюменской области выросло до 185 человек
13:27 18.04.2020Ветеринар: домашние животные не являются переносчиками коронавируса
13:14 18.04.202039 жителей региона пополнили статистику по СОVID-19