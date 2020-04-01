Число заболевших COVID-19 в Тюменской области выросло до 185 человек

www.mos.ru www.mos.ru

На 39 человек выросло число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области за сутки. Общее число заболевших достигло 185.

17 апреля врачи выписали троих человек, к выписке готовятся еще семь, у них отрицательные анализы, они здоровы. В общей сложности выздоровели 20 человек. Двое, к сожалению, скончались. В настоящее время лечение получают 163 пациента, в том числе пять человек подключены к искусственной вентиляции легких. В обсерваторе находится 104 человека.

Шесть пациентов с подозрением на коронавирус лечатся в инфекционных отделениях районов юга области.

На самоизоляции находится чуть более 2 тыс. 200 человек.

За сутки все лаборатории провели 1 тыс. 641 исследование на коронавирус, сообщает оперативный штаб Тюменской области.