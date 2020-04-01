  • 19 апреля 202019.04.2020воскресенье
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

До 227 человек увеличилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области

Общество, 14:14 19 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Новую песню в поддержку врачей записал ансамбль песни и пляски Росгвардии

42 новых случая заражения COVID-19 выявили за сутки в регионе. Общее число заболевших выросло до 227 человек, выздоровели 20 пациентов, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

В регионе зафиксировано два летальных случая среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечение получают 205 человек, в том числе четыре пациента находятся в инфекционном отделении в Тобольске, восемь - в Ишиме. Четверо от общего числа зараженных - дети, они лежат в инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

19 апреля одному из пациентов стало хуже, теперь к искусственной вентиляции легких подключены шесть человек. В обсерваторе размещены 103 пациента. На самоизоляции находятся 2 тыс. 649 человек.

За сутки проведено 1 тыс. 395 исследований на коронавирус.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:06 19.04.2020Новую песню в поддержку врачей записал ансамбль песни и пляски Росгвардии
16:24 19.04.2020Мальковские школьники участвуют в челлендже к 75-летию Победы
15:58 19.04.2020МЧС: жарить шашлыки на балконах запрещено
15:20 19.04.2020Двести тридать семь лет назад Крым был принят в состав России