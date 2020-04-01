До 227 человек увеличилось число заболевших COVID-19 в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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42 новых случая заражения COVID-19 выявили за сутки в регионе. Общее число заболевших выросло до 227 человек, выздоровели 20 пациентов, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

В регионе зафиксировано два летальных случая среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечение получают 205 человек, в том числе четыре пациента находятся в инфекционном отделении в Тобольске, восемь - в Ишиме. Четверо от общего числа зараженных - дети, они лежат в инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

19 апреля одному из пациентов стало хуже, теперь к искусственной вентиляции легких подключены шесть человек. В обсерваторе размещены 103 пациента. На самоизоляции находятся 2 тыс. 649 человек.

За сутки проведено 1 тыс. 395 исследований на коронавирус.