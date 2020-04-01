Новую песню в поддержку врачей записал ансамбль песни и пляски Росгвардии

| Фото: 72.rosgvard.ru | Фото: 72.rosgvard.ru

Трогательную композицию "Доктор, как хорошо, что Вы рядом" на стихи Евгения Примакова военные музыканты Росгвардии посвятили врачам, которые борются с с новой коронавирусной инфекцией. Музыку к новой песне написал композитор Игорь Лученок, сообщает Росгвардия.

Героями назвал реаниматологов, медсестер, медиков, принимающих звонки от заболевших, работающих в приемных отделениях, водителей "Скорой помощи" художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ генерал-майор Виктор Елисеев.

"Невидимый враг напал на нашу планету. И вдруг все мы и поняли, что самое великое искусство-это искусство врачевания. Спасибо, дорогие и ставшие родными нам медики, за то, что вы сегодня на переднем крае войны с этим невидимым врагом", - подчеркнул он.

Композиция "Доктор, как хорошо, что Вы рядом" доступна здесь.