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Жителей Тюменской области просят рассказать добрые истории о социальных работниках

Общество, 17:54 19 апреля 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник запустили члены общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области. Жителей региона просят рассказать добрые истории о социальных работниках.

Соцработники, как и врачи, трудятся в усиленном режиме, оказывают помощь одиноким пожилым гражданам, инвалидам и одиноким матерям с детьми до трех лет. Они дежурят на телефонах "горячих линий", доставляют продукты питания и лекарственные препараты на дом, оказывают психологическую поддержку в период самоизоляции, помогают тем, кто в домах-интернатах и в отделениях милосердия.

Так, в усиленном режиме работают Областной центр реабилитации инвалидов, региональный центр "Семья", Областной геронтологический центр, Центр мер социальной поддержки, дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, управления социальной защиты населения во всех муниципальных образованиях и комплексные центры социального обслуживания.

Состояние здоровья социальных работников и других сотрудников тщательно контролируется, принимаются необходимые меры безопасности. По итогам акции лучшие будут отмечены общественным советом в День социального работника, 8 июня, сообщает "Вслух.ру".

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