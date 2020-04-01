Автошколам рекомендовали проводить теоретические занятия онлайн

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

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Российским автошколам рекомендовано в случае необходимости перенести практические занятия по вождению, а теорию осваивать онлайн. Об этом говорится в документе, опубликованном Министерством образования РФ.

Как отмечается в разъяснениях по вопросу профессионального обучения водителей, теоретические занятия целесообразно проводить с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Кроме того, в зависимости от условий, сложившихся в каждом регионе, практические занятия по вождению транспортных средств могут быть отложены до улучшения ситуации или проходить с соблюдением социальной дистанции и других мер.