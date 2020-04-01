Ишимские предприниматели помогают волонтерам в формировании продуктовых корзин нуждающимся горожанам

| Фото: МАУ "Центр развития" Ишим во ВКонтакте | Фото: МАУ "Центр развития" Ишим во ВКонтакте

Три предпринимательских сообщества в Ишиме помогают обеспечивать нуждающихся горожан продуктами питания. Вместе с волонтерами они подключились к процессу по оказанию помощи в период самоизоляции.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

"В Ишиме работа волонтеров налажена в партнерстве с предпринимателями. На наш призыв – помочь нуждающимся горожанам - откликнулись племзавод "Юбилейный". Они еженедельно выделяют мясную продукцию, колбасные изделия и полуфабрикаты - более 75 кг. Сотрудничают с волонтерами также "Фруктовый рай" - более 230 кг направляют каждую неделю и ИП "Лукашин" предоставляет пряники", - рассказал он.

50 человек вошли в волонтерский штаб города. Координатор – директор Молодежного центра "Развитие" Сергей Рябов. Находится отряд волонтеров на базе Центра социального обслуживания населения "Забота", руководитель Андрей Богданов. Спектр деятельности волонтеров: доставка продуктов питания, лекарств, оказание психологической помощи. Волонтеры обеспечены необходимыми средствами защиты: маски, перчатки, антисептики, салфетки. Специально для них в городе сшили одежду: на головах бейсболки, на плечах – накидки, плюс атрибутика.

Более 220 обращений поступило в штаб волонтеров с момента его создания. В последние дни обращений стало немного – до пяти звонков в день, отметил Борис Долженко.

"Изначально деятельность волонтеров предназначалась для отдельных категорий: одиноко проживающие пенсионеры 65+, матери, воспитывающие ребенка-инвалида и семьи с несколькими детьми-инвалидами. Но поступают заявки, которые не попадают в эти категории, поэтому мы формируем продуктовые корзины и для многодетных семей, одиноких матерей, доставляем им продукты", - говорит заместитель главы Ишима по социальным вопросам.

По словам Бориса Долженко, в последнее время на горячую линию оперативного штаба администрации Ишима начали поступать заявки от семей, в которых воспитывается дошкольник. Помогать нуждающимся семьям детсадовцев и тем, в которых есть дошкольник с ограниченными возможностями здоровья – такое решение приняли в администрации города.

"Хотим призвать всех к спокойствию. Помнить о самозащите, помнить о себе, своих близких. Помогать друг другу. Так вместе, сообща, на жестком самоконтроле сможет преодолеть этот сложный период", - уверен заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

Анжела Лебедева