Второй детский сад возведут в микрорайоне Плеханово Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Детский сад построят в микрорайоне Плеханово в Тюмени, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Второе дошкольное учреждение появится в районе ул. Кремлевская в третьем квартале 2021 года, контракт на его строительство заключен 20 апреля. В ближайшее время подрядчик, ООО "Завод ЖБИ-3", приступит к подготовительным работам на участке.

Детский сад рассчитан на 260 мест, это 14 групп, включая ясельную группу. В здании будут физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи, кабинет рисования (изостудия). На благоустроенной территории разместятся четыре групповых площадки с теневыми навесами; физкультурные площадки со спортивным оборудованием и ограждением.

Напомним, что теперь на территории города в рамках национального проекта "Демография" строится пять детских садов.