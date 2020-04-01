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Спасатели пришли на помощь швее из Тюмени

Происшествия, 15:29 20 апреля 2020

sp03tmn.ru (архив) | Фото: sp03tmn.ru (архив)

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования спасли тюменку, палец которой застрял в швейной машинке 18 апреля.

Заявление поступило в 16 часов 38 минут через единую дежурно-диспетчерскую службу. Спасатели выехали по адресу: ул. Космонавтов, 1б.

"У женщины в швейной машинке застрял палец. При помощи слесарного инструмента и электроинструмента его деблокировали", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

После освобождения женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Инна Пахомова

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# помощь , спасатели , ТОСЭР

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