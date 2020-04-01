Спасатели пришли на помощь швее из Тюмени
Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования спасли тюменку, палец которой застрял в швейной машинке 18 апреля.
Заявление поступило в 16 часов 38 минут через единую дежурно-диспетчерскую службу. Спасатели выехали по адресу: ул. Космонавтов, 1б.
"У женщины в швейной машинке застрял палец. При помощи слесарного инструмента и электроинструмента его деблокировали", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.
После освобождения женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Инна Пахомова