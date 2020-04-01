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Программу льготных зарплатных кредитов расширили на средний и крупный бизнес

Экономика, 16:04 20 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программу беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты расширят на средний и крупный бизнес. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего, небольшие компании начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Он отметил, что ВЭБ.РФ в рамках этой программы уже предоставляет гарантии и поручительства кредитам, их объем - до 100 млрд рублей. Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0 %, а затем вырастет до 4 %, сообщает "Интерфакс".

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# бизнес , зарплата , кредиты

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