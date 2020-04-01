Изменится схема движения маршрута № 140

| Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Схема движения городского маршрута № 140 "З-д медоборудования – с/о "Незабудка" изменится в Тюмени в весенне-летний период, сообщает администрация города.

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты: "З-д медоборудования", "Пермякова", "Севастопольская", "Дом печати" (в прямом и обратном направлении), "ул. Мельникайте", "Дворец культуры Нефтяник", "ул. Советская", "ул. Орджоникидзе", "Областная инфекционная больница", "ул. Профсоюзная", "ул. Максима Горького", "Прокуратура Тюменской области", "Детская поликлиника № 2", "Областная стоматология", "Пригородный рынок", "Автовокзал" и "Кросно".

В схему включаются промежуточные остановочные пункты "Центральный рынок 2", "ул. Первомайская", "ул. Мысовская", "ул. Советская", "Гостиница "Нефтяник", "ул. Дзержинского", "ул. 2-я Луговая", "Площадь Центральная", "М-н "Мангазея", "I Заречный мкр".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, на остановках, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру 8-800-250-0722.