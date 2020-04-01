"Росгосстрах": пожары остаются самым актуальным риском

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

114 пожаров произошло за минувшую неделю в Тюменской области по данным регионального управления МЧС.

Основные причины: неосторожное обращение с огнем, сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами, короткое замыкание электропроводки.

Пожары, по оценке экспертов "Росгосстраха", остаются самым разрушительным страховым событием и наиболее актуальным риском для собственников недвижимости — три крупнейших убытка 2020 года являются следствием уничтожения строений огнем.

Почти 8,9 млн рублей "Росгосстрах" возместил жителю Московской области за сгоревший двухэтажный деревянный коттедж. Еще около 6,6 млн рублей компания выплатила после пожара в доме клиенту из Вологодской области. 6 млн рублей "Росгосстрах" выплатил страхователю из Ярославской области за сгоревший дом.

Общий объем выплат компании "Росгосстрах" по договорам имущественного страхования физических лиц в первом квартале этого года составил более 509,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании. В среднем старейший страховщик страны ежедневно выплачивает за утраченное или поврежденное имущество россиян около 5,6 млн рублей.

"При этом срок выплаты существенно сократился за счет использования электронного документооборота, дистанционной подачи заявлений и разрешения клиентам проводить самостоятельный осмотр повреждений, — отмечает директор департамента урегулирования убытков по немоторному страхованию компании "Росгосстрах" Ольга Толмакова. — В среднем, если клиент предоставляет документы по электронной почте и самостоятельно фиксирует повреждения, оформление нами убытка и выплаты страхового возмещения занимает около пяти рабочих дней".

Самостоятельный осмотр недоступен только, когда причиной страхового случая стал пожар, — в такой ситуации после обращения клиента с ним свяжется уполномоченный сотрудник компании, чтобы согласовать время проведения осмотра повреждений экспертом.

Расширение возможности дистанционного урегулирования убытков диктовалось, в первую очередь, желанием "Росгосстраха" предоставить своим клиентам наиболее удобные и оперативные способы взаимодействия при наступлении страхового случая. Однако сегодня, когда для борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти вводят все больше ограничений на свободное передвижение, электронный документооборот и возможность подать заявление без посещения офиса страховой компании становятся насущной необходимостью.

И тюменские клиенты "Росгосстраха" могут воспользоваться этим сервисом, который уже прошел практическую апробацию и хорошо зарекомендовал себя. Почти 70% клиентов, обращавшихся в "Росгосстрах" с сообщением о произошедшем событии по договорам личного страхования и страхования имущества физлиц, высказали заинтересованность в использовании предлагаемой услуги. 15% уже прошли через процесс урегулирования в электронном виде и остались довольны результатом.

"Наша компания создавалась без малого 100 лет назад для защиты жилья имущества жителей советской России — в первую очередь, крестьян. Имущественное страхование — наш исторический вид. У "Росгоссстраха" есть династии страхователей, традиция которых ежегодно продлевать полис страхования дома или квартиры передается из поколения в поколение. И даже сейчас, в условиях жесткой конкуренции, мы остаемся лидером по количеству договоров страхования строений. Сегодня в портфеле "Росгосстраха" более 3,5 миллионов договоров страхования домов, квартир и дач, — рассказала Ольга Толмакова. — Накопленный опыт и стабильное финансовое положение позволяют "Росгосстраху" успешно справляться даже с урегулированием масштабных страховых событий — таких, например, как прошлогодное наводнение в Иркутской области. Напомню, что тогда в считанные недели жителям пострадавших от "большой воды" населенных пунктов было выплачено более 240 миллионов рублей за уничтоженные или поврежденные дома и имущество".

Борис Олейник