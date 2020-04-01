Образовательные сервисы, трекеры привычек и приложения для тренировок создали участники онлайн-хакатона

| Фото: "Медиаполис" | Фото: "Медиаполис"

40 приложений, которые помогут людям легче пережить домашний режим и социализироваться в сети, создали участники 15-дневного онлайн-хакатона "Домашний разраб". К нему присоединились 300 участников из семи стран, сообщает "Медиаполис".

Хакатон состоял из трех этапов. 173 команды создавали приложения на темы: "Саморазвитие", "Самостоятельность" и "Социализация". Разработчики придумывали, как в условиях обязательного домашнего режима развиваться духовно и физически, вести учет финансов, распределять грамотно время и проводить события для своих близких дистанционно.

Победителя определяли на каждом этапе. Лучшими стали Lazy Panda из Самары с образовательным сервисом "Мой кругозор", который помогает пользователю расширить свои знания (в приложении есть целый каталог книг и функционал поиска собеседника), DROP TABLE Teams из Санкт-Петербурга с трекером привычек Don’t Break The Chain, самарская команда GGWP с интеллектуальной игрой QURAGA, в которой можно бросить вызов своим друзьям и посоревноваться за место в рейтинге со случайными пользователями. Команды-победители получили по 100 тыс. рублей.

"Онлайн-конкурсы для разработчиков, как оказалось, - неимоверно мощный опыт. От подобных событий в офлайне они отличаются колоссально. Мы регулярно связывались с участниками: интересовались, на какой стадии их разработка и помогали решать сложные вопросы, чтобы приложение добралось до жюри в том виде, в котором его хотели показать участники. В итоге появилось большое количество мощных проектов, которые поможем спродюсировать и довести до пользователя", — рассказал организатор онлайн-хакатона "Домашний разраб" Иван Расторгуев.

Также участники создали приложения для совместных онлайн-тренировок, соревнований по знанию редких исторических фактов, для организаторов онлайн-мероприятий. "Домашний разраб" провели тюменская студия разработки BlueSweater, социальная сеть "ВКонтакте" и профильное сообщество для кодеров Tproger.

"Домашний разраб" — возможность проявить все свои знания здесь и сейчас, на ходу восполняя пробелы. Мне понравился дух конкуренции в условиях сжатых сроков. Когда нет времени на неважные вещи, ты сосредотачиваешься только на своем продукте и идеях", — отметила участница команды Mileor Ольга Сивкова.